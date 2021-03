Orsolini lontano dal rinnovo con il Bologna. La Fiorentina lo tiene d’occhio, ma non è la sola

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Riccardo Orsolini non rinnoverà il proprio contratto con il Bologna in scadenza nel 2022. Molto probabilmente il club rossoblù deciderà di venderlo nella prossima sessione di mercato per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui sembrano esserci Fiorentina e Milan.

Niente rinnovo col #Bologna per Riccardo #Orsolini (in scadenza nel 2022) col #Bologna, che dovrà venderlo in estate per non perderlo a parametro zero. Tra i club vigili sull’esterno offensivo mancino #Fiorentina e #ACMilan. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 24, 2021