Orsolini ribadisce: “Non ho mai chiesto di andare via. Di offerte per me ne sono arrivate, ma la società non le ha neanche prese in considerazione”

Riccardo Orsolini è uno dei nomi emersi in ottica Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, nell’ottica di occupare quella slot da esterno d’attacco poi rimasta libera. Nella conferenza di vigilia della partita contro il Verona, il giocatore del Bologna ha voluto ribadire come sono andate veramente le cose: “Ho pensato solo a fare bene il ritiro e del mercato non mi interessava. Non ho mai espresso il desiderio di andare via, poi qualora fossero arrivate offerte importanti ne avrei parlato con la società. Di offerte ne sono arrivate, ma la società non ha voluto prenderle in considerazione e questo mi ha fatto sentire apprezzato stimolandomi a fare meglio”.