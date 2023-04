Orsolini “vola” basso: “Bologna in Europa? E’ ancora prematuro parlarne”

Dopo aver regalato i 3 punti sul difficile campo di Bergamo con una splendida doppietta l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha commentato la prestazione della sua squadra partendo dall’ammonizione che che gli farà saltare il Milan. Queste le sue parole a Dazn dopo il fischio finale:

“È stato un gesto istintivo, non ricordavo che ero diffidato. È un peccato perché sarà una partita importante con, tre punti fondamentali, importantissimi, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il mister. Ci fanno capire che siamo una squadra importante che può vincere anche su campi difficili come quello di Bergamo. Europa? È ancora presto per fare calcioli, mi pare un po’ prematuro parlarne ora”.