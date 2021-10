Otto formazioni diverse in altrettante partite: la Fiorentina e Italiano cercano l’equilibrio giusto. Gli aspetti da migliorare

Contro il Venezia, la Fiorentina è scesa in campo con l’ottava formazione diversa in altrettante giornate di campionato. Mai lo stesso undici titolare – come scrive La Nazione -, Italiano ha sempre variato gli interpreti a disposizione. Un esempio? Nelle prime tre giornate il terzino destro è stato Venuti, poi la staffetta ha visto coinvolti Odriozola e Benassi. Idem in cabina di regia, dove fino ad ora si sono alternati dal 1’ Pulgar, Torreira e Amrabat.

Nelle prime otto giornate la Fiorentina ha segnato dieci gol, gli stessi di squadre come Udinese, Empoli e Spezia. Adesso serve il contributo di tutto, cercando di migliorare l’ultimo passaggio che più volte è stato sbagliato nelle ultime uscite. Sperando di ritrovare il miglior Callejon possibile, che con la maglia viola non ha ancora segnato in campionato. Lo stesso Vlahovic, al di là delle polemiche, va messo nelle condizioni ideali per tornare a segnare con continuità. E infine la difesa: nelle prime otto giornate, l’unico cleen sheet è arrivato a Udine, un altro aspetto da correggere e migliorare.