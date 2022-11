Otto punti dall’Europa e un limbo da evitare: dal mercato invernale passano molti degli obiettivi stagionali della Fiorentina

Che si aspettassero di più, che immaginassero uno scenario diverso o che fossero convinti di aver realmente costruito una squadra più forte, resta il fatto che alla pausa Mondiali la Fiorentina ci è arrivata al decimo posto, staccata di 8 lunghezze dal settimo, l’ultimo che vale l’Europa. Al di là dei paragoni che la mettono in difetto rispetto alla passata stagione, da tutti i punti di vista, serpeggia proprio la sensazione di un processo di crescita deviato, quasi interrotto, sicuramente ostacolato da scelte non proprio geniali fin qui. La Nazione si interroga quindi su quali siano le intenzioni del club viola sul mercato, un po’ l’ultima ancora per provare a dare una svolta in positivo alla stagione: da Gonzalez in poi, a gennaio si potrà determinare anche se la Fiorentina sarà destinata al limbo dell’anonimato oppure no.