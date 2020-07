Padalino: “Ci sono tutte le condizioni per riportare la Fiorentina tra le Sette Sorelle ma Iachini difficilmente dura tanto in una società”

Pasquale Padalino, ex calciatore della Fiorentina e adesso allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva: “La Fiorentina non può che essere una società ambiziosa, è giusto che sia così. Ai miei tempi facevamo parte delle Sette Sorelle, oggi c’è un’Atalanta di troppo ma bisogna riportare la Fiorentina dove merita anche perchè ci sono le condizioni. Su Iachini, credo abbia fatto un buon lavoro a vederlo da lontano, i risultati parlano chiaro per lui. Poi lui difficilmente riesce a durare tanto in una società, ma credo all’interno del club ci siano persone competenti per prendere una decisione”.

