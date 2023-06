Padovan: “Italiano deve restare alla Fiorentina. In caso di addio Aquilani è un nome valido”

Questo pomeriggio l’ex direttore di Tuttosport Giancarlo Padovan, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha fatto una sua valutazione sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Una squadra che nella stessa stagione raggiunge due finali, Coppa Italia e Conference League, credo che abbia fatto il massimo. Credo che probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa di più in campionato, però i viola sono una squadra che con valori tecnici medi è riuscita ad esprimere una qualità di gioco molto alta. E’ vero che qualche partita in campionato l’ha lasciata per strada, però secondo me la Fiorentina non aveva un organico tale da poter competere in tre competizione: è normale che durante i mesi qualcosa venga tralasciato. Personalmente sono un grande estimatore di Italiano ed auguro a Commisso e Barone di riuscire a tenerselo stretto perchè l’insidia De Laurentiis è concreta e perdere il tecnico adesso sarebbe un problema”

Ha poi parlato anche del suo possibile sostituto, Alberto Aquilani: “So che la Fiorentina ha un grande allenatore in Primavera che si chiama Alberto Aquilani, che potrebbe essere una valida idea per sopperire all’eventuale partenza di Italiano. La prima idea della società deve essere quella di trattenere Italiano, perche lo stesso tecnico ancora non ha completato la sua personale maturazione: anche se vincesse la Conference, cosa che auguro, io fossi il presidente direi ad Italiano di non muoversi da Firenze. Ma il calcio si sa com’è, ed in caso d’addio sono propenso per la promozione di Aquilani: Alberto negli anni ha dimostrato di essere un allenatore vero. E poi abbiamo degli esempi che ci aiutano a capire meglio la situazione: Palladino a Monza e Gilardino a Genoa sono arrivati dai giovani ma sono riusciti a raggiungere importanti traguardi anche con le prime squadre”.