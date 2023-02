Padovan: “La Fiorentina ha dominato contro la Juventus: fosse per me andrei avanti con questo allenatore. La Coppa Italia può ribaltare i giudizi su Italiano”

Il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso a Radio Bruno sulla sconfitta della Fiorentina contro la Juventus:

“La squadra di Italiano dovrebbe avere 6 punti in più: con la Juventus poteva arrivare il pareggio. Finora in campionato ha deluso, mentre in coppa ha una grandissima chance. Solo la Coppa Italia può riscattare la stagione della Fiorentina.

E ancora: “E’ evidente che manchi un centravanti, non si è provveduto né in estate né in inverno. Io proseguirei con Italiano, anche se ancora non ha fatto il salto in avanti. Spero che non venga messo in discussione. È in balia dei risultati, ma le coppe potrebbero stravolgere i giudizi su di lui. Ieri ho visto una Fiorentina comandare, è stata spesso nella metà campo avversaria”.