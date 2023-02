Padovan: “La Juventus deve fare attenzione alla Fiorentina, dopo l’ultima partita persa è avvelenata. I giocatori viola saranno motivati dopo il confronto con i tifosi”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso a Sky Sport 24 il suo parere in vista di Juventus-Fiorentina in programma questo pomeriggio: “Da come parla Allegri faccio fatica a vedere Chiesa, Di Maria e Vlahovic, perché lui in genere si tiene dei cambi a gara in corso. Mi pare se li possa tenere anche stavolta, poi attenzione alla Fiorentina. Ha perso l’ultima partita, è avvelenata, c’è stato questo confronto tra tifosi, squadra e allenatore prima della partenza per Torino. Saranno motivati”

E conclude: “Data questa premessa, fatico a pensare al tridente dall’inizio: se lo farà riconoscerò ad Allegri tanto coraggio».