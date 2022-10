Padovan: “L’Inter ha meritato la vittoria, ma la sua fortuna è stata un errore arbitrale”

A Sky Sport è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, per parlare della partita tra Fiorentina e Inter giocata sabato sera al Franchi. Questa la sua opinione:

“L’Inter ha giocato una grande partita, un po’ di amnesie, un po’ di sufficienza hanno finito per riportare il match parità ma l’Inter ha fatto di più e ha fatto meglio, al 14′ era 2-0 e in controllo. La determinazione è superiore alla fortuna, c’è fortuna per il gol di Mkhitaryan. La Fiorentina recrimina per il rosso non dato a Dimarco, questa è stata la fortuna dell’Inter. Un errore arbitrale”