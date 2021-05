Padovan: “Non credo che Gattuso possa mai diventare un grande allenatore, come testimonia la sua scelta di andare alla Fiorentina, in una realtà sicuramente inferiore rispetto a Napoli”

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista di Sky, è intervenuto a Radio Punto Nuovo dando giudizi tutt’altro che condivisibili: “Pirlo all’Udinese? Per me non è un allenatore, la sua Juve è stata la peggiore degli ultimi 10 anni, non ha mai avuto né capo né coda. Il declino della Juve è stato certificato dall’entusiasmo per il raggiungimento del quarto posto, mentre in precedenza non si festeggiavano neanche gli scudetti. Se il Napoli avesse sconfitto il Verona, Gattuso sarebbe stato l’allenatore della Juventus e non della Fiorentina. Pensavo che gli azzurri potessero battere facilmente il Verona, sono andati nel panico sia Gattuso sia i giocatori. Non credo che Gattuso possa mai diventare un grande allenatore, come testimonia la sua scelta di andare a Firenze, in una realtà sicuramente inferiore rispetto a Napoli”.