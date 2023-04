Paganin: “Dipenderà tutto dalla Fiorentina, non dalla Cremonese. Gli uomini della svolta sono Cabral e Nico Gonzalez”

In vista di Fiorentina-Cremonese, l’ex calciatore e commentatore Massimo Paganin è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento della squadra viola: “Questo è un momento in cui la Fiorentina sta rifiatando e secondo me ci sta. Si sta sicuramente concentrando su una partita che le concederebbe la possibilità di giocare una finale. Va sfruttata al massimo, questa occasione”.

Sulla Cremonese: “Vietato sottovalutarla, però devo dire la verità: anche vedendo la partita d’andata, c’è una notevole differenza nella qualità e nei singoli, rispecchiata anche dalla classifica. Ma la Fiorentina ha imparato che è vietato snobbare le partite: credo che la partita contro il Lech Poznan sia di insegnamento. In ogni caso, dipenderà tutto dalla Fiorentina e non dalla Cremonese“.

Sui singoli viola: “Cabral e Nico Gonzalez sono quei giocatori che hanno fatto sì che ci potesse essere una svolta. Il brasiliano ha contribuito cominciando a segnare per la squadra, l’argentino trascinandola”.