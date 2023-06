Paganin: “In difesa la Fiorentina ha bisogno di un leader carismatico. Portiere? Terracciano non mi è dispiaciuto quest’anno”

L’ex calciatore Antonio Paganin ha parlato così a Radio Toscana: “La riconferma di Italiano è stato il primo tassello per il futuro della Fiorentina. Era importante consolidare il lavoro fatto in questi anni, adesso bisogna alzare il livello della rosa attuale. La società non farà follie, ma andrà incontro alle esigenze dell’allenatore. In attacco qualcosa si deve fare, perché gli innesti dello scorso mercato non hanno brillato e il solo Cabral non basta. Lo stesso direi per la difesa, dove cercherei di inserire un giovane di prospettiva”.

E poi ha aggiunto: “Non serve necessariamente un difensore veloce, più che altro credo siano importanti le doti di leadership. Servirebbe un giocatore carismatico, che sappia leggere bene le situazioni e aiuti così anche i compagni di reparto. Portiere? Mi piace tantissimo il portiere dell’Italia under 20 Desplanches. Terracciano però quest’anno non mi è dispiaciuto. Meglio avere un portiere che prende sempre 6,5 piuttosto che uno che magari poi non rispetta le aspettative”.