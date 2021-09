Paganin: “Italiano sta dimostrando di avere qualcosa in più degli altri. Proprietà con giusta filosofia di pensiero per tornare tra le sette sorelle”

Sta raccogliendo molti elogi questa Fiorentina vista nelle prime quattro giornate di campionato. Ne arrivano anche da Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, che a Radio 24 ha detto: “E’ una squadra in crescita e ha un allenatore che sta proponendo calcio. Senza nulla togliere agli altri, sta dimostrando di avere qualcosa in più. Aveva già dimostrato le sue qualità allo Spezia, sta confermando tutto a Firenze”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina sta cercando di rientrare tra le sette sorelle. Con una proprietà che ha una giusta filosofia di pensiero e un allenatore che ha avuto la forza di trasformare la squadra. Aver avuto la forza di tenere Vlahovic è stato un passo molto importante per questa squadra”.