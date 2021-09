Paganini a FN: “Il vero colpo della Fiorentina è la permanenza di Vlahovic. La squadra viola farà un campionato di tutt’altro livello rispetto agli ultimi anni”

Il calciomercato della Fiorentina si è concluso da poche ore e il momento di tirare le somme sulle operazioni portate a termine dalle squadre è arrivato. Per farlo Fiorentinanews.com ha raggiunto il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini per avere una sua opinione sulle mosse fatte dalla società viola. Queste le sue parole: “Voto sicuramente alto per il mercato della Fiorentina perché il primo vero grande acquisto è stata la conferma di Vlahovic. Sappiamo benissimo che su di lui c’erano Atletico Madrid e Tottenham e il fatto che sia rimasto è motivo di grande vanto e orgoglio. Manca forse un esterno. Sono stati inseguiti Berardi e Orsolini, forse è stata la pecca del mercato viola. Poi è arrivato un giocatore come Torreira e Pezzella è stato sostituito da Nastasic. Sono convinto che la Fiorentina possa fare un campionato di tutt’altro livello rispetto agli scorsi anni”.