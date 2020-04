Paganini: “Commisso ha voglia di portare un big alla Fiorentina, attenzione ai parametri zero. Chiesa perfettamente integrato coi viola, si va verso il rinnovo del contratto”

Il giornalista della Rai che si occupa di calciomercato, Paolo Paganini, intervenuto all’interno della trasmissione Casaviola, andata in onda ieri sera su Toscana TV, ha toccato diversi punti riguardanti la Fiorentina, a cominciare dal capitolo Chiesa: “I segnali che ho è che si vada verso il rinnovo del suo contratto. C’è un Chiesa perfettamente integrato nella realtà Fiorentina, dopo il mal di pancia di quest’estate. Vedo Commisso come Mantovani quando arrivò alla Sampdoria. L’ex patron blucerchiato prese i giovani più importanti e li integrò con elementi di esperienza. Trattare con la Fiorentina adesso non è così semplice, Commisso è una persona ambiziosa. Quindi i pezzi importanti, o se li fa strapagare oppure se li tiene”.

E su possibili nuovi arrivi, Paganini aggiunge: “Il numero uno viola sta cercando di andare a prendere giocatori di prospettiva, ha già preso Amrabat, ma piace anche Kumbulla. Ma c’è anche la strategia di poter portare il big e ho percepito che si sta guardando intorno coi parametri zero”.