Paganini: “Commisso indispettito per il comportamento di Vlahovic, vuole venderlo all’estero. I procuratori spingono per rimanere in Italia e la Juventus…”

Il giornalista di RaiSport, Paolo Paganini, intervistato da TuttoJuve.com, ha raccontato gli sviluppi della vicenda Vlahovic, che è esplosa pienamente dopo il suo rifiuto a rinnovare il contratto con il club viola.

“Quando c’è un rapporto tra Juventus e Fiorentina – ha detto Paganini – la situazione è sempre molto delicata, vedi operazione Chiesa. Commisso, al di là che si è indispettito per il comportamento del giocatore, avrebbe più interesse a venderlo all’estero. I procuratore dell’attaccante, invece, sono più propensi a far rimanere il loro assistito in Italia, quindi la società bianconera rappresenta una soluzione importante”.