Paganini: “Juric vorrebbe Amrabat a Torino. La squadra granata ha dimostrato di avere la possibilità di fare risultato contro la Fiorentina”

A torinogranata.it ha parlato il giornalista della RAI Paolo Paganini che è intervenuto sul possibile interessamento del Torino per Amrabat. Queste le sue parole: “Juric vorrebbe provarci per il centrocampista della Fiorentina, visto che è stato lui a lanciarlo a Verona. Però il Torino deve anche sfoltire la rosa come tante altre squadre in Serie A. Contro l’Atalanta la squadra granata ha dimostrato di avere le carte in regola per provare a fare risultato contro la Fiorentina“.