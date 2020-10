Paganini: “La Fiorentina può lottare per l’Europa, ma voglio capire…”

Il volto di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Spezia? La promozione è arrivata nell’anno in cui probabilmente c’erano meno aspettative. La proprietà è forte e salto, ha tenuto in alto la squadra con i conti in regola, facendola arrivare in poco tempo dalla Serie D alla massima serie. Italiano è davvero bravo, arriverà in alto: non si vincono quattro campionati di fila per caso. Fino ad oggi, lo Spezia ha vinto a Udinese e perso le partite in cui era sfavorito. Fiorentina? Il mercato fatto è stato buono, ma mi sarei aspettato l’acquisto di un attaccante. Si era parlato di Milik, per cui c’era già l’accordo con il Napoli. Callejon è un giocatore che assicura un rendimento alto: sono rimasti giocatori importanti, anche se alcuni di questi non dovessero rinnovare. Viola in corsa per l’Europa? Sì, ma voglio capire quanto la società creda nel lavoro di Iachini“.

0 0 vote Article Rating