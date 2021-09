“Pagheremmo per sapere in che modo Italiano spiegherà oggi ai suoi ragazzi perché hanno gettato alle ortiche una vittoria che avevano in tasca”. Inizia così un editoriale su Fiorentina-Inter, pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio, a firma Alessandro Barbano.

“Il tecnico viola dovrà trovare le parole giuste – si legge ancora – per far comprendere che cosa distingue una squadra vivace e generosa da una squadra di vertice. E cioè la Fiorentina dall’Inter. Perché è vero che c’è poco da fare se uno come Dzeko…Ed è vero che le squadre di Inzaghi, e l’Inter stessa prima di Inzaghi, fanno la differenza nel secondo tempo. Però, quando si dice che i nerazzurri sono stati abili a contenere i viola per poi colpirli quando la fatica li ha fiaccati, si omette che la Fiorentina nel primo tempo avrebbe potuto e dovuto chiudere la gara con un vantaggio ben maggiore”.