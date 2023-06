Pagliari: “Nessuno prima della Fiorentina voleva ascoltare noi agenti, è stato un incontro importante. In pochi si ricordano…”

All’evento di ieri al Viola Park tra Fiorentina e procuratori era presente anche l’agente Silvio Pagliari, membro del consiglio direttivo dell’Aiacs. Al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato dell’incontro: “Il regolamento non ci soddisfa, è pieno di criticità e nessuno, prima della Fiorentina, fin qui ha voluto chiedere la nostra opinione è la prima volta che veniamo ascoltati, dopo aver chiesto tanti appuntamenti alle istituzioni senza mai trovare risposte. Questo incontro con il club viola è stato davvero importante. Purtroppo siamo sempre visti come dei prenditori che fanno del male al calcio, ma nessuno si ricorda di quanto gli agenti sono importanti sia per i ragazzi sia per le società che spesso fanno affari risparmiando tanti soldi e facendo dei veri colpi grazie a nostri suggerimenti.

La Fifa non è aperta al confronto e molti ci vedono come quelli che spolpano le società, ma non è affatto così. Questo è un regolamento scritto forse per il mestiere di 20 o 30 anni fa, nel frattempo il mondo degli agenti è cresciuto e oggi le nostre agenzie sono delle vere aziende”