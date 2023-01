Palladino: “E’ un piacere affrontare Italiano, è uno dei tecnici migliori. Mi aspetto una gara difficile”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato così alla vigilia della gara contro la Fiorentina: “È un piacere affrontare Italiano perché è uno degli allenatori più bravi nel nostro Paese. Uno dei migliori, è fonte di ispirazione. È coraggioso, fa giocare bene le squadre e lo stimo. Lo studio già da qualche anno, sin dai tempi di Spezia. Per me è un grande onore affrontarlo, sarà una partita difficile, ma ci siamo preparati bene”.

Poi ha aggiunto: “Ho provato anche cose nuove, con un sistema di gioco diverso con i quattro dietro, con rotazioni diverse. I sistemi si possono modificare a gara in corso. Per la partita di domani saranno out Rovella e Donati“.