Palladino: “In difficoltà all’inizio ma per merito della Fiorentina, che è forte e organizzata. Non è da tutti avere questo coraggio a Firenze”

Parole a Sky anche per il tecnico del Monza, Raffaele Palladino dopo il pari con la Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra forte, organizzata, dà molta ampiezza, ha degli esterni molto forti, grandi individualità in mezzo al campo per cui grande merito a loro. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, non siamo stati aggressivi e non eravamo in grado di ripartire. Me ne assumo la responsabilità. Poi siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Dobbiamo essere bravi a giocarcela ovunque per cui mi piace la mentalità che abbiamo messo in campo oggi, non è da tutti fare una partita di questo coraggio a Firenze. Potevamo sia vincerla che perderla, siamo soddisfatti e orgogliosi”.