Palladino: “La Fiorentina è allenata da un grande tecnico come Italiano. Giocare contro le squadre che fanno le coppe ci dà stimoli in più”

Tecnico sorpresa del campionato al Monza, Raffaele Palladino in conferenza stampa ha parlato del match di domani contro la Fiorentina:

“La Fiorentina è allenata da un grande allenatore che stimo tantissimo come Vincenzo Italiano che ha avuto un ottimo percorso e sta facendo molto bene anche in questa stagione. I risultati che sta conquistando sono sotto gli occhi di tutti, complimenti a lui ed alla società. Sono stati bravi a trovare i giusti automatismi ed è stato anche bravo a cambiare. Da tante partite gioca bene, mi aspetto una squadra affamata e forte anche a livello individuale. Noi vogliamo giocarcela chiaramente.

Sarà una partita bella e mi aspetto uno stadio caldo con la giusta carica da parte dei nostri tifosi. Spero di vedere la stessa formazione vista al Meazza, con la voglia di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Gli allenamenti che facciamo servono per crescere quotidianamente e su questo stiamo andando bene. Non dobbiamo porci nessun limite, l’obiettivo è continuare a fare risultato e mettere in difficoltà il nostro avversario.

Abbiamo fatto diversi punti contro squadre che giocano in Europa, e sono uno stimolo in più senza dubbio. Noi dobbiamo però restare con i piedi per terra anche se ovviamente siamo felicissimi di quello che stiamo facendo. Si è creato un clima meraviglioso, fra giocatori, tifosi, club e città. Faremo il massimo da qui fino alla fine del campionato, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare”.