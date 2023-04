Palladino: “La nostra vittoria più bella ed emozionante, vale tantissimo perché la Fiorentina è forte e ci aveva fatto giocare male”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino parla anche in sala stampa della vittoria sulla Fiorentina:

“Noi giochiamo sempre da dietro perché ci crediamo. La Fiorentina ci ha fatto anche giocare male ed abbiamo deciso di andare in verticale come successo in questa partita. Sono filosofie che proviamo a mettere in atto ma a prescindere da ciò abbiamo fatto una grande partita e siamo anche felici di aver ritrovato i gol degli attaccanti”.

La vittoria più bella? Sì, forse è stata la più emozionante. Siamo andati sotto ma l’abbiamo ripresa, però complimenti alla Fiorentina allenata bene ed in salute. Sono forti, veramente molto forti. Per questo la vittoria vale tantissimo. Non siamo partiti bene, abbiamo subito troppo la loro pressione ed eravamo messi male. Però mi è piaciuto successivamente la personalità ed il carattere con cui siamo usciti alla distanza. Il mio è un gruppo che ha grandi qualità e ci da grande slancio. Loro sono partiti forte e ci hanno fatto male, sono bravi anche nel far giocare male gli avversari perché scombina tutta la fase difensiva. Però siamo sempre rimasti in partita e siamo riusciti a trovare le contromisure da squadra matura”.