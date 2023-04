Palladino: “La vittoria contro la Fiorentina? Bella, ma non me la sono goduta… Dobbiamo coronare un sogno”

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro lo Spezia, intervenendo anche sulla vittoria contro la Fiorentina arrivata nell’ultimo turno di Serie A: “Le vittorie sono tutte belle, io però non riesco molto a godermele perchè dentro di me penso già alla prossima partita. Probabilmente la più bella sarà la matematica salvezza, magari già al Picco contro lo Spezia. Dobbiamo coronare un sogno.

Qui è tutto meraviglioso. All’inizio pensavo di non volere un rapporto con i giocatori, con i ragazzi sono amico. Con loro ho condiviso esperienze e camere, si è creato negli anni un bel rapporto. Pessina è il nostro capitano ed è un ragazzo fantastico, e la forza di quest’anno è che si è creato un’alchimia con i dirigenti, con l’ambiente e con i giocatori. Il gruppo è veramente fantastico. Fanno feste, si prendono in giro, è tutto molto bello”.