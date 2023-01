Palladino: “Nel primo tempo ho commesso degli errori e siamo stati fortunati. Felice della reazione nella ripresa”

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato così dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Il primo tempo lo abbiamo sbagliato per demerito mio, che ho messo in difficoltà la squadra leggendo male delle situazioni. Nell’intervallo ho chiesto scusa ai ragazzi, che si sono impegnato con grande sacrificio. La Fiorentina è una squadra che fisicamente sta bene e sempre temibile, con ottime individualità e ben allenata da Italiano. Siamo stati fortunati nel primo tempo, perché avremmo potuto subire un altro gol. Nella ripresa invece abbiamo dato più ampiezza riuscendo a costruire diverse occasioni, diciamo che abbiamo giocato un tempo a testa. Il risultato penso sia giusto e ci da consapevolezza e autostima”.

E poi ha aggiunto: “L’errore di Petagna non lo commento, ci sta di sbagliare e non è un problema. Anzi Andrea è stato fondamentale perché ci ha fatto salire molto. Sono super soddisfatto del risultato, non è mai facile portare via punti a Firenze. Il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto, dobbiamo fare più punti possibili per arrivare alla salvezza. La classifica in questo momento è ottima, ma l’obiettivo resta sempre quello di mantenere la Serie A”.