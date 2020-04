Pallavicino: “Chiesa un’altra stagione ancora alla Fiorentina, alla società non conviene venderlo ora. Magari venisse Nainggolan. Mi aspetto l’arrivo di un giocatore che…”

Il procuratore Carlo Pallavicino, è intervenuto a CasaViola su Toscana TV per parlare delle possibili mosse di mercato della Fiorentina: “Sinceramente Chiesa lo davo per partente al 99% alla fine di questa stagione. Adesso però penso che non gli convenga andare via. Quest’anno, per diversi motivi, si è svalutato. Sarebbe interesse anche della Fiorentina tenerlo, non sarebbe certo un grande affare, rispetto a quello che poteva rappresentare l’anno scorso. Nainggolan? Ho letto che a Cagliari è rinato, si è sentito bene, ma deve ambire ad una piazza più ambiziosa. Magari venisse alla Fiorentina!”.

Intanto si parla di un asso nella manica per Commisso per il prossimo campionato: “Più che un big in assoluto, mi aspetto che possa arrivare un giocatore che è già andato in una grande e che ha avuto difficoltà di inserimento. Questo tipo di calciatore può trovare la valorizzazione giusta e il completamento giusto in una piazza come Firenze. Mi farebbe effetto che si andasse a prendere un campione, perché comunque la società viola è ancora fuori dalle coppe”.