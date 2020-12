Pallavicino: “Commisso è un valore aggiunto per la Fiorentina, non credo che Firenze si lasci scappare l’occasione per fare lo stadio”

Intermediario di mercato e tifoso viola, Carlo Pallavicino al Brivido Sportivo ha commentato diverse questioni del mondo Fiorentina: “Voglio continuare a pensare che Commisso sia un valore aggiunto, tutti gli inizi delle nuove proprietà sono stati difficili. Non condivido tutto questo pessimismo. Commisso è una grande opportunità per Firenze, noi fiorentini da soli non avremmo mai potuto portare dei grandi campioni come accaduto all’epoca dei Pontello, Cecchi Gori o Della Valle“.

Firenze si farà scappare occasione-stadio? “Non credo, sarebbe una sconfitta epocale. Come per la questione aeroporto. Per trasformarsi davvero in una cittadina moderna, è necessario questo cambiamento. Altrimenti tra 5 anni saremo al solito punto e sarebbe una grande tristezza”.

Il cambio in panchina? “E’ un anno complicato per tutti ma la conferma di Iachini non è stata una buona scelta. Spero che con Prandelli si possa avviare una nuova epoca continuativa. La sua figura può essere interpretata come quella di un manager all’interno della società. Un direttore generale in toto. Ciò che è mancato in questi anni in viola”.