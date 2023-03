Palloni toccati in area avversaria: solo De Ketelaere è meglio di Barak

Nelle ultime ore il portale sportivo Kickest ha cercato di fare un’analisi su chi, tra tutti i centrocampisti del nostro campionato con almeno 500 minuti giocati, in percentuale abbia toccato il maggior numero di palloni all’interno dell’area avversaria. Il risultato è sbalorditivo, e sottolinea come spesso la realtà è diversa da quella che si possa ipotizzare.

Contro ogni possibile aspettativa al primo posto in Serie A c’è il fantasista del Milan Charles De Ketelaere con l’11%, che nonostante ciò è ancora a zero reti all’attivo. Al secondo posto troviamo invece il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak che con il 7.9% è al secondo posto subito sopra Robert Pereyra dell’Udinese con il 7.8%. Il secondo giocatore viola in questa particolare classifica è Giacomo Bonaventura, nono con il 5.5%.

Questa la classifica allargata: