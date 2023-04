Palmeri: “La Fiorentina di Italiano a un passo da un record storico”

Tra le celebrazioni della Fiorentina c’è anche quella che guarda alla storia e a farla è un giornalista molto nerazzurro come Tancredi Palmeri, di Sportitalia, via Twitter: “La Fiorentina di Italiano a un passo da un proprio record storico: 8 vittorie consecutive in partite ufficiali, -1 dalle 9 della Fiorentina 59-60 di Chiappella (finì 2a). Quella Fiorentina lo fece con 8 in campionato e 1 Coppa Italia;

questa 5 in Serie A e 3 in Conference”.

La Fiorentina di Italiano a un passo da un proprio record storico: 8 vittorie consecutive in partite ufficiali, -1 dalle 9 della Fiorentina 59-60 di Chiappella (finì 2a). Quella Fiorentina lo fece con 8 in campionato e 1 Coppa Italia;

questa 5 in Serie A e 3 in Conference — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 1, 2023