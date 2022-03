Pampaloni a FN: “I rapporti con la Fiorentina ci sono sempre stati e vanno avanti, auspichiamo che ci sia poi un accordo complessivo sull’uso dello stadio. Con il restyling andiamo a incrementare la funzione sportiva di tutta l’area di Campo di Marte”

Un Quartiere 2 rivoluzionato, tante aree verdi, nuove strutture e un’innovazione urbanistica all’avanguardia. Questi e molti altri sono i vantaggi per la Fiorentina e per l’area di Campo di Marte compresi nel progetto vincitore del restyling dell’”Artemio Franchi’. Il presidente della Commissione urbanistica del Comune di Firenze, Renzo Pampaloni, approfondisce tutti gli aspetti relativi alla riprogettazione dello stadio nella sua intervista esclusiva a Fiorentinanews.com.

Sig. Pampaloni, andiamo adesso a trattare della riqualificazione del quartiere di Campo di Marte. Quali sono secondo lei in tal senso i maggiori vantaggi che si possono trarre dal progetto?

“Come noto il pacchetto non comprende soltanto lo stadio, ma la riqualificazione di tutto il quartiere di Campo di Marte. Incrementiamo la funzione sportiva inglobando la piscina sotto il tetto verde, rafforzando il polo sportivo, e realizzando un nuovo palazzetto dello sport dove attualmente c’è il centro dell’Affrico. Vengono implementate anche delle nuove attività commerciali che non vanno in contrasto con quelle esistenti, e in più si va a ricucire il quartiere con dei percorsi trasversali rimettendo in funzione completa tutta l’area adiacente allo stadio. Il “tetto verde” disporrà inoltre di un belvedere.

La tramvia garantirà la mobilità per chi vuole andare allo stadio e servirà tutto il quartiere. Il parcheggio interrato verrà realizzato in Via Campo D’Arrigo e dovrebbe risolvere il problema dei posti auto a volte non semplici da trovare in occasione delle partite.

Questa rivoluzione del Quartiere 2 ha lo scopo di creare più servizi sportivi, più aree verdi e anche nuove modalità per spostarsi nella rete urbana e raggiungere lo stadio senza immobilizzare tutta la zona di Campo di Marte. Sono allo studio anche nuove connessioni di piste ciclabili”.

A suo parere che valore aggiunto e di prestigio che può ottenere la Fiorentina come società sportiva da questo progetto?

“Il sindaco Nardella ha chiaramente un dialogo aperto con la Fiorentina perché chiaramente è un soggetto fondamentale in questo quadro. I rapporti ci sono sempre stati e vanno avanti, quindi noi auspichiamo che ci sia poi un accordo complessivo sull’uso dello stadio. É indubbio che un tipo di intervento del genere che da una parte mette in sicurezza un monumento vero e proprio, da un altro contribuisce alla sua manutenzione che non è per niente banale. In più c’è l’ammodernamento e rifunzionalizzare in termini anche di fruizione vera e propria. I tifosi che andranno in curva infatti, rispetto ad adesso, saranno molto vicini al campo di gioco e avranno una visuale migliore, così da far sentire ancora di più il loro calore per la squadra”.