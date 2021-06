Panchina viola, proseguono i contatti con l’entourage di Liverani. Ma non sarebbe l’obiettivo numero uno…

Prosegue la ricerca dell’erede di Gennaro Gattuso per la Fiorentina. Come scrive Tuttomercatoweb, se da una parte l’ipotesi Paulo Fonseca è concreta ma al momento non totalmente decollata, nonostante le discussioni siano in corso, dall’altra resta caldo il nome di Fabio Liverani. Il grande obiettivo, con Fonseca, è Rudi Garcia ma è difficile anche sul piano dei costi e di un’intesa da raggiungere in poco tempo. Per questo, nel ventaglio delle ipotesi, la dirigenza viola sta parlando con l’entourage di Liverani (anche in veste di intermediari per alcune trattative in corso per dei giocatori, ndr). Per adesso i contatti riguardano direttamente club viola e tecnico, ancora blindato dal contratto in essere col Parma. Però l’ex regista gigliato è uno dei nomi caldi in agenda.