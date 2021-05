Panchine calde: un’altra squadra di Serie A ha deciso di cambiare allenatore

Sono ore di grande fermento per quanto riguarda le panchine di Serie A. Ad eccezione di Atalanta, Milan e delle due neopromosse, tutte le altre squadre potrebbero decidere di cambiare allenatore. Una che sembra esserci convinta è l’Udinese: secondo quanto riportato da Sky Sport, il club friulano ha deciso di cambiare guida tecnica e dunque non ci sarà alcun rinnovo di contratto per Luca Gotti.

Chi al suo posto? Paolo Zanetti è il favorito per sedere sulla panchina dei bianconeri. Non c’è ancora un accordo firmato e fatto, ma Zanetti è un candidato dopo il suo ottimo lavoro con il Venezia che si sta giocando la promozione. L’ex centrocampista del Torino oggi è infatti un allenatore emergente e l’Udinese lo vuole.