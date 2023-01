Panico a caccia della rivincita contro il Milan in Coppa Italia: Tucceri Cimini sfida Ganz, in attacco c’è Hammarlund

Calcio d’inizio alle 14:30 per la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina Femminile e Milan. Mister Panico gioca all’attacco per riscattare anche l’amara sconfitta per 6-1 inflitta dalle rossonere nell’ultimo precedente a novembre. Dal 1′ agirà anche un ex di Maurizio Ganz, Linda Tucceri Cimini, oltre a Vero Boquete, fulcro del gioco delle Viola.

In attacco presente Hammarlund, assistita da Kajan e Monnecchi; in porta si rivede Schroffenegger; turno di riposo per Tortelli. Di seguito l’undici titolare scelto da Panico: Schroffenegger, Breitner (C), Agard, Erzen, Tucceri Cimini, Johansdottir, Severini, Boquete, Monnecchi, Kajan, Hammarlund. A disposizione: Menta, Jackmon, Tortelli, Parisi, Catena, Longo, Baldi, Vitale, Russo. La gara sarà visibile su Tim Vision.