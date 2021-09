Panico: “Abbiamo bisogno di tempo per crescere: nessuno ha la bacchetta magica”

Nonostante le sconfitte con Sassuolo e Juventus nelle prime due giornate di campionato, non cambiano i programmi i casa Fiorentina Women. Questo pomeriggio infatti il tecnico viola Patrizia Panico, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha fatto trapelare la grande voglia della squadra di invertire il trend e di tornare a vincere dopo il deludente inizio di stagione. Queste le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina:

“A Napoli non sarà una partita facile, ma credo che partite facili in questo campionato non ci siano. Sarà una partita ancor più ostica perché entrambe veniamo da due sconfitte, quindi abbiamo grandissima voglia di riscatto. Non credo ci sia bisogno di qualche match di assestamento, direi che ci sia bisogno di un percorso. Questo percorso di crescita passa anche da match in cui si perde, match in cui si fa bella figura e match in cui si fa brutta figura. Gli errori e le sconfitte ci stanno in un percorso di crescita. Abbiamo iniziato un mese e mezzo fa, nessuno di noi ha la bacchetta magica, abbiamo bisogno di tempo. Le indicazioni le ho durante la settimana, conto moltissimo su tutto il gruppo quindi la squadra si fa da sola in base a come si esprimono in allenamento. In allenamento ho un gruppo che dà sempre tutto fino all’ultimo, quindi ho una scelta più ampia. Dispiace che dopo ci sia la sosta, ma sarà un modo per incrementare il lavoro”.