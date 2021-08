Panico: “Abbiamo buttato via il primo tempo e dovevamo reagire prima di subire gol. La Fiorentina deve imporre il gioco e invece…”

Esordio con sconfitta in campionato per la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico, che ha commentato così il risultato con il Sassuolo nel post gara: “La reazione c’è stata ma dovevamo reagire prima di prendere gol e dovevamo avere una cattiveria diversa. La squadra si è comportata bene, ha giocato e tentato di rimediare fino alla fine a degli errori troppo banali che facciamo. Abbiamo sistemato tatticamente quello che non andava bene, ho visto una Fiorentina troppo rinunciataria al gioco nel primo tempo. Per me invece è una squadra che deve imporsi sull’avversario, ho detto loro di tirare fuori cattiveria perché ci mancava l’arrivare primi sul pallone e ribaltare l’azione. Delle cose buone si sono viste, abbiamo buttato via il primo tempo perché ci siamo fatte spaventare dalla pressione alta del Sassuolo”.