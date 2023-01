Panico: “Bisogna accettare anche risultati ingiusti, ma oggi non meritavamo di perdere. Non siamo condannate, a Milano per ribaltarla”

Al termine della sfortunata sconfitta contro il Milan in Coppa Italia, l’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico è intervenuta ai canali ufficiali del club: “Uscire sconfitte dal campo è un grande dispiacere: il risultato non ci piace e, francamente, non ce lo meritavamo. Ho visto una buona prestazione delle ragazze, ma dobbiamo maturare anche in questo e accettare che non sempre il risultato rispecchia quanto fatto vedere, a volte è ingiusto”.

Sulla partita di ritorno: “La sconfitta di oggi non ci condanna e non ufficializza niente. Andremo a Milano per ribaltarla, oggi abbiamo dimostrato che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela con chiunque”.