Panico: “Complimenti a Italiano e ai ragazzi per la doppia finale. Noi contro la Juve, partita sentita da tutta la città”

Finale di campionato anche per la Fiorentina Femminile, che domani sarà impegnata contro la Juventus al Franchi, in una cornice speciale. L’allenatrice Patrizia Panico ne ha parlato così: “E’ una partita sentita dalla città e che regala sempre grandi emozioni e per i fiorentini sarà l’occasione per tifare la maglia viola a prescindere dal genere. Vorrei anche fare i complimenti a Vincenzo Italiano e ai suoi ragazzi per aver conquistato una doppia finale molto importante.

Giocare al Franchi dà una emozione e uno stimolo in più ed è un riconoscimento al campionato che si è fatto che era il primo professionistico. Sarà dunque molto bello giocare al Franchi ma anche molto difficile perché le dimensioni del campo sono diverse. La poule scudetto ci ha tolto qualcosa dal campo nel senso che non sempre i risultati sono stati frutto delle prestazioni che abbiamo fatto. Anche contro la Juve abbiamo fatto tre gol contro di loro e poi perdere per un autogol in rimonta ci ha lasciato molta amarezza”.