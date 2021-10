Panico: “Contro il Verona come fosse una finale: ecco cosa voglio dalle squadra”

Questo pomeriggio Patrizia Panico, tecnico della Fiorentina Femminile, alla vigilia della trasferta di domani contro il Verona ha commentato la sfida ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue parole:

“Non dobbiamo commettere il grande errore di sottovalutare nessun avversario, questo perchè qualsiasi squadra vuole mantenere la categoria anche se magari in queste prime giornate non è riuscita a fare punti. Abbiamo massimo rispetto del Verona e abbiamo preparato la partita come se affrontassimo la prima in classifica. Se prevedo un calo psicologico della squadra? Non credo, ho comunque percepito che la squadra faccia fatica ad interpretare i diversi momenti della partita: stiamo lavorando soprattutto per migliorare sotto questo aspetto che all’apparenza può sembrare banale ma è molto importante in questo sport. La squadra come ha approcciato la sosta dopo i risultati positivi? Ovviamente quando inizi a avere un trend positivo, la sosta non è mai piacevole. Allo stesso tempo però sono dell’idea che un periodo di stop può far bene alle ragazze per staccare un po’ la testa dopo un periodo di tensione emotiva. Cosa aspettarsi da questo campionato? Non c’è ancora niente di ben definito, ci sono squadre come Sassuolo e Juventus che stanno confermando di essere di altissimo livello. Noi stiamo crescendo e lavoriamo per migliorare la nostra classifica”.