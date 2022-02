Panico: “Creiamo ma non finalizziamo. Adesso serve fare punti”

Questo pomeriggio, al termine della sfida contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai microfoni del club gigliato. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto delle buone cose anche se il primo tempo non mi è piaciuto molto: abbiamo avuto troppa fretta di cercare il gol. La ripresa invece secondo me è stata di alto livello, però purtroppo quest’anno è così: creiamo tantissimo finalizzando poche occasioni, poi gli avversari, con due mezzi tiri fanno due gol. Adesso dobbiamo rafforzare le nostre energie e cercare di essere più cattive e ciniche sotto porta, perchè purtroppo abbiamo visto come sta andando questa stagione e se non miglioriamo da questo punto di vista difficilmente ne usciremo. La prossima sfida contro la Sampdoria? Noi abbiamo senza dubbio bisogno di punti anche perchè la classifica non è bella: prima di fare le prestazioni abbiamo assolutamente bisogno di punti”.