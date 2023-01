Panico dopo la disfatta contro la Roma: “Non mi piace che la squadra abbia mollato subito. Serve sacrificio e mentalità”

Questo pomeriggio, a seguito della disfatta casalinga contro la Roma, l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha commentato la deludente prestazione della sua squadra, arrivata sotto gli occhi del presidente gigliato Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni ai canali social del club:

“Oggi, visto il risultato finale, è evidente che ci sono tante cose che non mi sono piaciute. Non mi è piaciuto soprattutto un atteggiamento come quello di oggi, con la squadra che molla così. Ci era già capitato contro il Milan: vedere una fragilità come quella messa in campo oggi è una cosa che i fa riflettere. Si può perdere, soprattutto contro una squadra come la Roma, ma c’è modo e modo di farlo. Secondo me prima di perdere bisogna dare in campo tutto quello che si ha oltre a sacrificio e sudore bisogna mette in campo anche quelli aspetti mentali che poi risultano importanti”.

Poi ha cocnluso: “E’ chiaro che adesso siamo già proiettati alla prossima partita contro il Sassuolo. Però ripeto, prima servirà analizzare la sconfitta di oggi. Dobbiamo scardinare l’idea dalla testa che siamo una squadra che molla subito alle prime difficoltà, perché questa squadra ha grandissime personalità e non si può permettere pomeriggi come quello di oggi. Ovviamente giocare subito ci darà la possibilità di rifarci subito in campionato, avendo modo di accantonare la sconfitta. Però se noi affrontiamo tutte le partite con sacrificio, impegno, umiltà e voglia di dimostrare il proprio valore possiamo fare risultato contro chiunque. Se invece il nostro atteggiamento è permissivo, morbido e con poco agonismo, in quel caso possiamo rischiare contro chiunque”.