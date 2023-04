Panico: “Il gol nel finale di primo tempo ci ha messo paura, dopo non abbiamo più avuto le forze. Almeno un arbitro dei quattro avrebbe dovuto vedere il fallo di Beerensteyn”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus, terminata 4-3 per le bianconere dopo una clamorosa rimonta nella ripresa. Sentite cosa ha detto:

“Non abbiamo avuto più le forze. Il gol nel finale del primo tempo ci ha messo paura. Quando sono rientrate in campo loro avevano una sola cosa da fare senza avere nulla da perdere. Dopo il secondo gol non abbiamo avuto più la forza di risalire il campo e giocare perché la paura era tanta”.

E ancora: “Il terzo posto ce l’abbiamo lì anche perdendo oggi. Vediamo se riusciamo a fare di più, ma non dipende da noi. Nella poule scudetto si può vincere e perdere con chiunque. A me basterebbe avere tutte le domeniche una prestazione del genere con qualche attenzione in più dal punto di vista della cattiveria”.

Infine sul fallo di reazione di Beerensteyn: “L’ho visto anche io. Di solito in una partita non c’è solo un arbitro, ma sono in 4. Speravo che almeno uno avrebbe visto un gesto così antisportivo. Non voglio parlare gli arbitri perché si aprirebbe una polemica sterile. Ma gesti vanno puniti”.