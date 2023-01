Panico: “La Roma è molto competitiva, è sotto gli occhi di tutti. Potrebbe venir meno l’intensità, non la nostra voglia di vincere”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali della società per commentare la vigilia dell’importante sfida contro la Roma: “Non cambieremo l’approccio, così come la nostra adrenalina. Quello che potrebbe venir meno, durante tutti i 90 minuti, potrebbe essere proprio l’intensità, sia per noi che per loro. Non faremo mancare la nostra voglia di vincere. Finalmente avremo una Fiorentina al completo, tutte le ragazze sono a disposizione. Servirà anche la spinta dagli spalti”.

Sulla Roma: “Hanno maggior esperienza, soprattutto visto il bel percorso in Champions League. Sono molto competitive, penso sia sotto gli occhi di tutti, e hanno forza ed esperienza internazionale. Il nostro obiettivo è avere l’atteggiamento giusto e metterci come sempre tanta voglia e tanto sacrificio, ma soprattutto prestare attenzione ai dettagli: dare il massimo su ogni pallone, vincere i duelli, stare attente alle transizioni”.