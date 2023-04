Panico: “La Roma sta facendo un’annata eccezionale, il nostro obiettivo non è la partita in sé: alla squadra ho detto di godersi queste occasioni”

La Fiorentina Femminile, domani alle 14:30, farà visita alla Roma, capolista ad un passo dalla conquista del suo primo scudetto. In caso di vittoria le giallorosse potrebbero festeggiare aritmeticamente la vittoria del tricolore, ma sentiamo le parole di Patrizia Panico alla vigilia della sfida:

“Il nostro obiettivo non è mai la partita ma il lavoro, l’impegno ed il miglioramento quotidiano. È questo ciò che perseguiamo, la partita è la conseguenza di ciò che riusciamo a mettere in campo. Mi aspetto la solita Roma, che sta facendo un’annata eccezionale. È sempre stata aggressiva e fisica, entusiasta e determinata, non credo possa fare di più di ciò che sta facendo”.

E ancora: “Abbiamo qualche acciacco, ma lo stato fisico e mentale di una squadra durante l’anno non è mai omogeneo. So di poter contare su un gruppo straordinario che sta facendo cose importanti e non parlo solo di risultati. Alla squadra dico di godersi queste partite perché o si vince o si impara”.