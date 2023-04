Panico: “Le mie ragazze sono state fantastiche. Adesso la Fiorentina non deve avere paura di nessuno: vogliamo essere protagoniste”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato al termine della vittoria delle sue ragazze contro l’Inter. Ecco cosa ha detto ai canali ufficiali del club: “Partita bella e intensa, le mie ragazze sono state fantastiche. Ho visto una squadra compatta e unita, che lotta su ogni pallone e che riesce a capire i momenti della partita, anche quando si deve soffrire un po’. Si sta mettendo in campo tanto di quello che siamo, in primis come persone”.

Sul gol di Mijatovic: “Dicevo alle ragazze prima della partita: in una Poule Scudetto, quello che ti fa ottenere risultati (oltre alla qualità e al bel gioco) è quel qualcosa in più, che si chiama spirito. Lo abbiamo dimostrato nella rimonta contro il Milan e oggi. Sosta? Sì, ma si può gioire poco nel calcio perché sei già proiettato verso la sfida successiva. Ma a questo punto la Fiorentina non deve avere paura di affrontare qualsiasi avversario che può capitare: dimostriamo di volere un ruolo da protagoniste“.