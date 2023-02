Panico: “Le ragazze hanno fatto il massimo, siamo a questo livello e dobbiamo lavorare per raggiungere quello della Juve”

Non troppo affranta Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, nonostante la sconfitta contro la Juventus per 3-0:

“Una partita intensa, combattuta, molto difficile perché contro la Juve è sempre così. Le ragazze hanno fatto il massimo di quello che potevano e in questi casi il giudizio è comunque positivo. Sappiamo dove è la Juventus e quello che dobbiamo fare per arrivare a certi livelli, continuare a crescere come club e come squadra. Queste partite ci servono per capire i nostri limiti ma questo ci deve dare benzina per affrontare le difficoltà. Ormai della classifica non voglio più parlare, non ci dobbiamo far distrarre ma essere concentrate nel capire dove siamo e come fare per mettere qualche mattoncino. Poi alla fine valuteremo dove saremo.

Il lavoro nella pausa? Il nostro motto è sempre quello di lavorare con sacrificio, spirito, a volte i concetti vengono in meno se si trovano avversari di un certo livello, altre ci escono meglio le cose ma non posso dire niente alle ragazze”.