Panico: “Oggi abbiamo fatto la nostra partita: con sofferenza, sacrificio e motivazione. Roma? Cresciuta tanto anche a livello societario”

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha commentato la sconfitta contro la Roma ai canali ufficiali della società viola. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, di sofferenza, sacrificio e motivazione, di lottare per le compagne e per la maglia. Come con la Juventus a Torino siamo venute contro la prima della classe con coraggio e voglia di fare”.

E ancora: “Le gare non si giocano bene solo col possesso palla, ma anche con ordine e difesa. Milan? Ci penseremo dalla prossima settimana, ora ci prendiamo un giorno di riposo. Complimenti alla Roma, cresciuta tanto sia come club, per la dirigenza sia come giocatrici e staff”.