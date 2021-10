Panico: “Oggi grande squadra, il gruppo è unito e non ci interessano voci destabilizzanti”

La ct della Fiorentina Women Patrizia Panico ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della partita che la sua squadra ha affrontato oggi contro l’Hellas a Verona: “Ho apprezzato molto la squadra nell’approcciarsi a questa partita, sia in fase offensiva che difensiva. Anche se stavamo perdendo all’inizio, sentivo che saremmo riuscite a ribaltare il risultato. Alle ragazze dico sempre di poter contare l’una sull’altra, su tutto il gruppo, così come io conto su ognuna di loro; non mi interessano alcune voci che destabilizzano l’ambiente. Le prossime partite? Sono tutte importanti, ma non dobbiamo guardare alla classifica”.