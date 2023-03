Panico: “Ogni partita della Poule Scudetto è durissima e ti toglie tante energie mentali. Ma la Fiorentina Femminile è un gruppo importante”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan (ore 14:30), valida per la Poule Scudetto: “Abbiamo affrontato le rossonere già tante volte, tra Campionato e Coppa. Sarà un’altra partita difficile, intensa, così come tutte quelle che dobbiamo disputare in questa Poule. Ogni incontro ti toglie molte energie mentali, è un mini-campionato estremamente stressante”.

E aggiunge: “Quello che mi interessa maggiormente è la consapevolezza di avere un gruppo con valori di rispetto, lealtà e unità di intenti. La Fiorentina Femminile sta facendo tutto questo: è un collettivo importante, tutte le ragazze danno il loro contributo e mi aspetto che continuino a farlo”.